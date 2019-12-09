Атлантика принесла в Беларусь весну

В настоящее время Беларусь находится в зоне фронтальных разделов и теплых неустойчивых воздушных масс атлантического происхождения, смещающихся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Максимально днем воздух прогреется до +3..+8°С.

В столице пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха: