Атлантика принесла в Беларусь весну

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В настоящее время Беларусь находится в зоне фронтальных разделов и теплых неустойчивых воздушных масс атлантического происхождения, смещающихся с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Максимально днем воздух прогреется до +3..+8°С.

В столице пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха:

  • утром +3..+5°С;
  • днем и вечером +4..+6°С.
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Тэги: погода

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