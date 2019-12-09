Вудкрофт не видит причин впадать в отчаяние

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Главный тренер хоккейного «Динамо» Крэйг Вудкрофт не видит причин впадать в отчаяние после шестого поражения подряд в КХЛ и увеличения отставания от зоны плей-офф до 14 очков.

Как заявил он на пресс-конференции по окончании проигранного со счетом 2:5 матча с одним из лидеров Западной конференции ЦСКА, «почему у меня должно быть чувство безысходности? Да, я все так же ненавижу проигрывать. Действительно, у нас есть сейчас негативная серия, но отчаяние — это точно не то, что нам может помочь».

По его словам, есть только один рецепт выйти из этой ситуации: работать каждый день, работать лучше, чем вчера.

«Я и весь тренерский штаб помогаем ребятам учиться, получать больше опыта от каждого матча. Наша цель — сократить количество ошибок до минимума и помочь хоккеистам адаптироваться на 100% к игре в этой лиге, на 100% понимать, где они играют», — отметил канадец.

На вопрос, когда команда начнет выигрывать, тренер заявил: «Прежде чем спрашивать об этом, нужно посмотреть на количество игроков, которое нам пришлось использовать в этом сезоне. Были травмированы ключевые хоккеисты. Их заменяли ребята, которым приходилось играть не свои роли и иметь много времени на льду. Добавьте сюда молодых ребят, которые играют первый сезон в лиге. Ты не можешь просто щелкнуть пальцами, и все вдруг стали играть на уровне КХЛ, даже те, кто вчера, возможно, о КХЛ только мечтали. Такого в молодой, развивающейся команде ты не увидишь».

«Иногда кажется, что ребята впервые увидели твои тактические схемы, и ты думаешь: а они поняли то, что я от них просил? Иногда это происходит и во время матчей. Играем 60 минут, из которых 20 минут действуем четко по плану, а еще 10-20 минут куда-то проваливаемся», — признался Вудкрофт.

Главком отметил, что не может назвать точную дату, когда команда сможет дать результат.

При этом Вудкрофт считает, что по сравнению с летом «Динамо» прибавило во всех компонентах, «просто некоторые компоненты видны невооруженным глазом, а другие приходится искать».

«Игроки приобрели больше физической мощи, и это позволяет им отрезками играть по той системе, которую мы предлагаем. То есть каждый матч мы должны работать больше, чем соперники. У молодых и среднего возраста игроков поднялся уровень хоккейного IQ, уровень понимания игры, предугадывания ситуации на льду. Да, мы делаем ошибки из-за того, что у нас достаточно молодая команда. Молодые получают очень много времени в ключевых моментах. К сожалению, здесь ошибки неизбежны, и нам надо постараться относиться к ним терпеливо», — призвал Вудкрофт.

ЦСКА он назвал «примером для команд, которые хотят расти, играть в этой лиге и показывать результат».

«ЦСКА — очень дисциплинированная команда, которая играет четко по своей структуре, очень четко реагирует на замечания тренерского штаба. Это отличная модель для нас. ЦСКА — один из лидеров КХЛ, который все делает правильно. Там нет ничего сложного, никаких мудреных вещей. Все игроки увлечены желанием побеждать, от лидеров, от ветеранов и заканчивая самыми молодыми игроками либо игроками, которые не каждый день попадают в состав. Нам надо стремиться быть такими, как они. Надеюсь, что по чуть-чуть мы идем именно к этому», — заявил тренер «Динамо».

Из-за международной паузы следующий матч команда проведет через девять дней — 17 декабря дома с ярославским «Локомотивом».

«Ребятам необходим небольшой отдых. И физический, и психологический. Поэтому мы сначала отдохнем, а потом продолжим работать. Эта международная пауза — отличная возможность улучшить игру», — сказал Вудкрофт.

Отставание «Динамо» от зоны плей-офф увеличилось с 12 до 14 очков. Команда занимает последнее место в Западной конференции. После 36 игр на ее счету 27 очков из 72 возможных, или 37,5% (6 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 83-127). По количеству пропущенных шайб команда лидирует в КХЛ.

Бомбардиры белорусского клуба (гол+пас): Тему Пулккинен — 25 (17+8), Андрей Костицын — 20 (8+12), Дрю Шор — 17 (3+14), Франсис Паре — 16 (9+7), Шейн Принс — 16 (6+10), Райан Спунер — 16 (5+11).

В прошлом сезоне белорусская команда, которой руководили канадец Горди Дуайер (до ноября 2018 года) и местный специалист Андрей Сидоренко, не попала в плей-офф. Александр Лукашенко пригрозил «Динамо» тюрьмой, если и этот сезон окажется неудачным.

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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