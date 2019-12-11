Михаила Русого освободили от должности помощника президента по Могилевщине

/ Общество
Просмотров: 660

Михаил Русый в связи с переходом на выборную должность освобожден от должности помощника президента Беларуси — инспектора по Могилевской области.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.


Как Михаил Русый смог вернуться в правительство после громкой отставки за приписки

Как сообщалось, Русый стал одним из четырех назначенных Лукашенко членов Совета Республики (еще четыре места в верхней палате из квоты главы государства пока вакантны). В Совете Республики Русый избран председателем постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.

Русый был назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Могилевской области 1 апреля 2019 года. В конце марта он был отправлен в отставку с поста вице-премьера, который занимал с апреля 2012 года.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Совет Республики помощник президента Персона: Михаил Русый

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Чистая формальность. Как прошли выборы в Совет Республики

Чистая формальность. Как прошли выборы в Совет Республики

Определились члены Совета Республики от областей и столицы

Определились члены Совета Республики от областей и столицы

12 лет с конфискацией: экс-помощника Лукашенко признали коррупционером

12 лет с конфискацией: экс-помощника Лукашенко признали коррупционером