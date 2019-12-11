Google: чаще всего в 2019 году белорусы искали информацию о Началовой и Заворотнюк
Google проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных за 2019 год.
В первой десятке популярных запросов — знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте — актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы — восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. На седьмом месте среди запросов — перепись населения Беларуси. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.
В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о певице Юлии Началовой, актрисе Анастасии Заворотнюк и главе украинского государства Владимире Зеленском. В числе запросов — персоны, ушедшие из жизни в 2019 году: Децл, Алла Вербер, Ирина Цывина. В топ-10 по запросам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.
Самым популярным фильмом по запросам белорусов в 2019 году стала экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев «Мстители. Финал». Второй по популярности — психологический триллер «Джокер». Третье место занял комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На четвертой позиции — единственный в категории фильм российского производства «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
В категории «Сериал года» белорусы чаще искали сериалы «Игра престолов», «ИП Пирогова» и «Чернобыль». Среди «ТВ-шоу» лидируют: «Евровидение 2019», «План Б» и 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».
В 2019 году белорусов больше всего интересовала покупка вентилятора, автомобиля в Германии и кондиционера. В категорию «Покупка года» также вошли запросы на приобретение электросамоката, бассейна, компьютера, билетов на Европейские игры, батута и теплицы. Традиционно белорусы интересуются покупкой велосипеда.
Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:
Самые популярные запросы:
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Игра престолов 8 сезон
- Евровидение 2019
- Зеленский
- Децл
- Перепись бел
- ИП Пирогова
- Чернобыль
- Европейские игры
Персона года:
- Юлия Началова
- Анастасия Заворотнюк
- Владимир Зеленский
- Децл
- Алла Вербер
- Тима Белорусских
- Бари Алибасов
- Арина Соболенко
- Билли Айлиш
- Ирина Цывина
Фильм года:
- Мстители. Финал
- Джокер
- Однажды в Голливуде
- Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
- Оно 2
- Король Лев
- Капитан Марвел
- Как приручить дракона 3
- Зеленая книга
- Аквамен
Сериал года:
- Игра престолов
- ИП Пирогова
- Чернобыль
- Мамы чемпионов
- Ничто не случается дважды
- Гранд Лион
- Султан моего сердца
- Ивановы Ивановы
- Мылодрама
- Жуки
ТВ-шоу года:
- Евровидение 2019
- План Б
- Битва экстрасенсов 20 сезон
- Оскар 2019
- Форт Боярд
- Славянский базар 2019
- Пацанки 4 сезон
- Беременна в 16
- Кто против
- Бородина против Бузовой
Покупка года:
- Вентилятор
- Авто в Германии
- Кондиционер
- Велосипед
- Электросамокат
- Бассейн
- Билеты на Европейские игры Минск
- Компьютер
- Батут
- Теплица