Google: чаще всего в 2019 году белорусы искали информацию о Началовой и Заворотнюк

Google проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных за 2019 год.

В первой десятке популярных запросов — знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте — актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы — восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. На седьмом месте среди запросов — перепись населения Беларуси. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.

В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о певице Юлии Началовой, актрисе Анастасии Заворотнюк и главе украинского государства Владимире Зеленском. В числе запросов — персоны, ушедшие из жизни в 2019 году: Децл, Алла Вербер, Ирина Цывина. В топ-10 по запросам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.

Самым популярным фильмом по запросам белорусов в 2019 году стала экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев «Мстители. Финал». Второй по популярности — психологический триллер «Джокер». Третье место занял комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На четвертой позиции — единственный в категории фильм российского производства «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

В категории «Сериал года» белорусы чаще искали сериалы «Игра престолов», «ИП Пирогова» и «Чернобыль». Среди «ТВ-шоу» лидируют: «Евровидение 2019», «План Б» и 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».

В 2019 году белорусов больше всего интересовала покупка вентилятора, автомобиля в Германии и кондиционера. В категорию «Покупка года» также вошли запросы на приобретение электросамоката, бассейна, компьютера, билетов на Европейские игры, батута и теплицы. Традиционно белорусы интересуются покупкой велосипеда.

Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:

Самые популярные запросы:

Юлия Началова Заворотнюк Игра престолов 8 сезон Евровидение 2019 Зеленский Децл Перепись бел ИП Пирогова Чернобыль Европейские игры

Персона года:

Юлия Началова Анастасия Заворотнюк Владимир Зеленский Децл Алла Вербер Тима Белорусских Бари Алибасов Арина Соболенко Билли Айлиш Ирина Цывина

Фильм года:

Мстители. Финал Джокер Однажды в Голливуде Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Оно 2 Король Лев Капитан Марвел Как приручить дракона 3 Зеленая книга Аквамен

Сериал года:

Игра престолов ИП Пирогова Чернобыль Мамы чемпионов Ничто не случается дважды Гранд Лион Султан моего сердца Ивановы Ивановы Мылодрама Жуки

ТВ-шоу года:

Евровидение 2019 План Б Битва экстрасенсов 20 сезон Оскар 2019 Форт Боярд Славянский базар 2019 Пацанки 4 сезон Беременна в 16 Кто против Бородина против Бузовой

Покупка года: