На хоккейном турнире шести наций в Венгрии Беларусь сегодня сыграет с Украиной

11 декабря в Будапеште начинается хоккейный турнир шести наций, в котором принимают участие национальные сборные Беларуси, Венгрии, Украины, Франции, Южной Кореи и Японии.

Тренировка сборной Беларуси в Будапеште. Фото hockey.by

Участники турнира разделены на две группы по три команды: А — Венгрия, Франция, Япония; В — Беларусь, Украина, Южная Корея. По итогам группового раунда состоятся стыковые матчи за итоговые места.

11 декабря белорусская команда под руководством Михаила Захарова сыграет против сборной Украины (21:30, трансляция на hockey.by ), 13 декабря — против Южной Кореи (18:00), 14 декабря — стыковой матч.

На этот турнир тренерский штаб сборной Беларуси заявил следующий состав:

вратари: Игорь Брикун («Юность», Минск), Александр Осипков («Динамо», Минск, КХЛ);

защитники: Олег Евенко, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко (все — «Динамо», Минск, КХЛ), Николай Стасенко («Автомобилист», Екатеринбург, КХЛ), Ник Бэйлен («Трактор», Челябинск, КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», Казань, КХЛ), Илья Шинкевич («Витязь», Подольск, КХЛ), Сергей Боголейша («Шахтер», Солигорск);

нападающие: Михаил Стефанович, Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Артем Демков, Александр Когалев, Александр Китаров (все — «Динамо», Минск, КХЛ), Павел Боярчук («Динамо-Молодечно»), Сергей Дрозд («Юность»), Дмитрий Буйницкий («Металлург» Магнитогорск, КХЛ), Сергей Малявко, Артем Кислый (оба — «Неман», Гродно), Джефф Платт («Автомобилист», КХЛ).