Давыдько, Марзалюк и Белоконев возглавили парламентские комиссии

11 декабря в Палате представителей проходят выборы председателей постоянных комиссий, сообщает БелаПАН.

Депутат Олег Белоконев возглавил комиссию по национальной безопасности. До избрания в Палату представителей Белоконев занимал должность первого заместителя министра обороны.

Бывшая судья Верховного суда Светлана Любецкая избрана председателем комиссии по законодательству.

Комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту возглавил Валентин Семеняко — бывший председатель Зельвенского райсовета депутатов.

Руководитель «Белой Руси» Геннадий Давыдько избран председателем комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Давыдько был заместителем председателя этой комиссии в Палате представителей четвертого созыва.

Историк Игорь Марзалюк избран главой комиссии по образованию, культуре и науке. Марзалюк возглавлял эту комиссию и в шестом созыве Палаты представителей.

Людмила Кананович избрана председателем комиссии по труду и социальным вопросам. В шестом созыве была заместителем председателя этой комиссии.

Председателем комиссии по экономической политике избран Леонид Брич.

Главой комиссии по бюджету и финансам стала Людмила Нижевич.

Николай Шевчук избран председателем комиссии по аграрной политике. В парламент Шевчук пришел с должности председателя Полоцкого райисполкома.

Николай Васильков избран председателем комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. В шестом созыве Васильков был зампредом этой комиссии.

Людмила Макарина-Кибак второй созыв подряд будет возглавлять комиссию по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Председателем комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи избран Игорь Комаровский.

Председателем комиссии по жилищной политике и строительству избран Виктор Николайкин.

Бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных избран председателем постоянной комиссии по международным делам