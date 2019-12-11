Олег Гайдукевич: самое главное оружие против информационного вранья и пропаганды — это правда

Защищать национальные интересы в информационной сфере призвал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, выступая 11 декабря в поддержку кандидатуры Геннадия Давыдько на пост председателя постоянной комиссии по по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Олег Гайдукевич (слева)

«В первую очередь, что бы я хотел отметить, это — информация, информационная война. За последние годы мы стали жить в эпоху, где информация превратилась в страшнейшее оружие, которое может играть как на пользу страны, так и против нее, — сказал Гайдукевич. — На этой неделе, когда шли переговоры глав государств (Беларуси и России в Сочи — БелаПАН ), мы видели, сколько информационного вранья, сколько пропаганды вылилось на уши наших граждан. Самая главная борьба с этим — это правда, это создание собственного информационного контента, поддержка наших журналистов, наших СМИ, чтобы звучала белорусская повестка везде, звучало наше мнение по всем вопросам. Тогда мы сможем защитить наши национальные интересы».

«То же самое касается и вопросов прав человека, — добавил Гайдукевич. — Чтобы во всех этих международных структурах, во всех этих переговорах мы навязывали свою точку зрения. Безусловно, слушая международный опыт, прислушиваясь к тем вопросам, которые нам советуют, мы должны продвигать свои ценности, свои достижения, свою историю. А нам на самом деле есть, чем гордиться».