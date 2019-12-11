Олег Гайдукевич: самое главное оружие против информационного вранья и пропаганды — это правда
Защищать национальные интересы в информационной сфере призвал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, выступая 11 декабря в поддержку кандидатуры Геннадия Давыдько на пост председателя постоянной комиссии по по правам человека, национальным отношениям и СМИ.
«В первую очередь, что бы я хотел отметить, это — информация, информационная война. За последние годы мы стали жить в эпоху, где информация превратилась в страшнейшее оружие, которое может играть как на пользу страны, так и против нее, — сказал Гайдукевич. — На этой неделе, когда шли переговоры глав государств (Беларуси и России в Сочи —
«То же самое касается и вопросов прав человека, — добавил Гайдукевич. — Чтобы во всех этих международных структурах, во всех этих переговорах мы навязывали свою точку зрения. Безусловно, слушая международный опыт, прислушиваясь к тем вопросам, которые нам советуют, мы должны продвигать свои ценности, свои достижения, свою историю. А нам на самом деле есть, чем гордиться».