В Витебске пьяный водитель, однажды уже лишенный прав, пытался скрыться от ГАИ

Уголовное преследование грозит 35-летнему жителю Сенненского района за вождение автомобиля в нетрезвом виде — в 2016 году мужчина уже был лишен прав на вождение транспортных средств на пять лет по аналогичной причине.

Повторно мужчина попался рано утром 11 декабря в Витебске. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось гнаться за «БМВ» по городским улицам. «БМВ» увеличивал скорость, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, игнорировал требования инспекторов. Остановить беглеца удалось только после того, как к погоне подключился еще один автомобиль.

В состоянии алкогольного опьянения находился не только водитель, но и пассажир автомобиля — 27-летний мужчина, которому и принадлежит машина. Владелец авто будет привлечен к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права управления, сообщает пресс-служба МВД.

А составленные в отношении водителя материалы рассмотри Следственный комитет. Не исключено возбуждение уголовного дела.