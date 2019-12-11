В Витебске пьяный водитель, однажды уже лишенный прав, пытался скрыться от ГАИ

/ Происшествия
Просмотров: 208

Уголовное преследование грозит 35-летнему жителю Сенненского района за вождение автомобиля в нетрезвом виде — в 2016 году мужчина уже был лишен прав на вождение транспортных средств на пять лет по аналогичной причине.

Повторно мужчина попался рано утром 11 декабря в Витебске. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось гнаться за «БМВ» по городским улицам. «БМВ» увеличивал скорость, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, игнорировал требования инспекторов. Остановить беглеца удалось только после того, как к погоне подключился еще один автомобиль.

В состоянии алкогольного опьянения находился не только водитель, но и пассажир автомобиля — 27-летний мужчина, которому и принадлежит машина. Владелец авто будет привлечен к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права управления, сообщает пресс-служба МВД.

А составленные в отношении водителя материалы рассмотри Следственный комитет. Не исключено возбуждение уголовного дела.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьяный водитель погоня Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

«Заберем права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие»

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Зомбі за рулём

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Зомбі за рулём

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе