В Гомеле пешеход на переходе попала под маршрутку

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В Гомеле 35-летняя женщина получила телесные повреждения в результате наезда на нее маршрутного такси.

Инцидент произошел вечером 10 декабря на проспекте Октября. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда на нее наехал микроавтобус «Мерседес».

Маршрутка осуществляла поворот также на разрешающий сигнал светофора, но 22-летний водитель не предоставил преимущества пешеходу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Женщина была доставлена в областную клиническую больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.
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Тэги: ДТП пешеход Город: Гомель

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