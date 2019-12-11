Минздрав хочет на 20-30% сократить содержание сахара в рационе школьного питания

Министерство здравоохранения озабочено ростом числа детей с избыточной массой тела, ожирением и распространенностью сахарного диабета и считает необходимым сократить содержание сахара в рационе школьного питания на 20-30%.

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По данным медиков, в Беларуси каждый четвертый, а по некоторым данным — каждый третий несовершеннолетний имеет избыточный вес.

«Должны быть пересмотрены рецептуры школьного питания и набор продуктов, которые в него включены. Конечно, продукты, содержащие углеводы, нужны, но их содержание должно быть сбалансированным. Минздрав последовательно настаивает на том, чтобы через школьные буфеты не реализовывалась продукция с высоким содержанием сахара», — сообщила БелаПАН заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный санитарный врач Наталья Жукова.

Также требует решения вопрос с высоким содержанием в готовой продукции соли.

«У нас в рационе достаточное количество продуктов с высоким содержанием соли, например, соленая рыба, часть хлеба, в частности, выпечка, которая реализуется через гипермаркеты. Надо учитывать содержание соли в подобных продуктах, чтобы корректировать это другими с низким ее содержанием», — сказала представитель Минздрава.

Замминистра отметила, что сегодня в стране горячим питанием в школах обеспечены 95% школьников.

«Принимаемые на протяжении последних десятилетий меры позволяют нам говорить о том, что ряд патологических процессов, характерных для школьного возраста, стабилизировался — снизилось количество заболеваний желудочно-кишечного тракта и системы крови, а также ряда других патологий», — сказала она.

По мнению Натальи Жуковой, проблема перехода к здоровому питанию должна решаться всеми участниками системы образования: учителями, родителями и самими учениками.