Журнал Time назвал 16-летнюю Грету Тунберг человеком года

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

Грета Тунберг стала широко известна в сентябре этого года, когда эмоционально выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Девушка обвинила мировых лидеров в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».