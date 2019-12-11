Журнал Time назвал 16-летнюю Грету Тунберг человеком года

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Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

 

 

Грета Тунберг стала широко известна в сентябре этого года, когда эмоционально выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Девушка обвинила мировых лидеров в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».

Ранее самым молодым «Человеком года» по версии Times был 25-летний Чарльз Линдберг, который в 1927 году первым в мире совершил одиночный трансатлантический перелет, отмечает РБК.
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Тэги: Человек года Times Персона: Грета Тунберг Чарльз Линдберг

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