Главкома ЦСКА Виктора Гончаренко временно отстранили от футбола

По решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, гланвный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвергся серьезному наказанию.

Как сообщается, белорусского специалиста наказали сразу по трем параграфам Дисциплинарного регламента РФС.

Его оштрафовали на крупную сумму за очередную нецензурную брать в адрес арбитров, а также отстранили на два матча чемпионата России.

Также для Гончаренко установлен испытательный срок до окончания первенства страны сезона 2019/2020.