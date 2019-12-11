Совет конгресса за независимость определит роль интеллигенции

Совет конгресса за независимость Беларуси проведет заседание для подготовки очередной сессии форума. Об этом заявила экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим 11 декабря в Минске на заседании представителей оппозиции и демократической общественности, посвященном кампании в поддержку независимости.

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В комментарии БелаПАН Анисим сообщила, что заседание совета назначено на 13 декабря в Минске.

«Мы собираем совет конгресса за независимость. И будет думать о том, чтобы провести сессию конгресса о текущем состоянии страны — что должна сделать интеллигенция, что должен делать каждый гражданин в случае, когда возникла реальная угроза утраты независимости», — сказала она.

Первая сессия конгресса за независимость Беларуси прошла 21 декабря 2014 года. В ней приняли участие порядка 100 представителей ТБМ, Рады белорусской интеллигенции, Партии БНФ, Объединенной гражданской партии, Социал-демократической партии (Грамада) и некоторых других организаций. Был принят манифест в поддержку независимости. В нем, в частности, подчеркивалось, что договор о создании Евразийского экономического союза несет новую угрозу независимости Беларуси, так как ряд его положений противоречат общепризнанным нормам международного права, Декларации о государственном суверенитете и Конституции Республики Беларусь.

Вторая сессия конгресса за независимость Беларуси состоялась 7 июня 2015 года в Минске при участии примерно 30 представителей политических сил и общественных движений. Общественно-политический форум инициирован общественным объединением «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» и Радой белорусской интеллигенции. В мероприятии приняли участие активисты Партии БНФ, создаваемого движения «За государственность и независимость Беларуси», Белорусской социально-демократической партии (Грамада), Либерально-демократической партии (ЛДП) Беларуси, Объединенной гражданской партии (ОГП). Участники форума обсуждали политическую ситуацию в мире и в Беларуси, в том числе предстоящие президентские выборы.