Путин впервые жестко прошелся по Зеленскому

Владимир Путин впервые публично достаточно жестко прошелся по позиции своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Фото пресс-службы Кремля

Он рассказал, что в Париже были долгие переговоры, и он покинул Елисейский дворец в три часа ночи по Москве: «До трех часов ночи мы там дискутировали с ним».

Путин отметил, сообщает пресс-служба Кремля, что одним из направлений двусторонней дискуссии была тема «возможного преследования людей, которые проживают в непризнанных республиках».

«До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались, в 2015-м еще договорились. Закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничего не действует».

По словам президента РФ, он постоянно поднимает этот вопрос перед коллегами. «Украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что дальше начнется, — Сребреница будет, вот и всё. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами».

Российский президент усомнился в реальной силе позиций главы украинского государства: «Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям».