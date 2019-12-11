Японские ученые сообщили, как можно снизить риск рака

Японские ученые в результате исследования, в котором приняли участие почти 130 тыс. человек, пришли к выводу, что алкоголь имеет значительное значение на развитие рака.

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По мнению специалистов, «безопасной дозы спиртного нет в принципе».

«Подопытные» в беседах с исследователями рассказывали о том, сколько выпивали каждый день в расчете на стандартизированные единицы алкоголя (23 грамма этанола, что эквивалентно 180 миллилитрам саке, 500 миллилитрам пива, 180 миллилитрам вина или 60 миллилитрам виски).

Как отмечается в результатах научной работы, самый низкий риск развития рака был при полном отказе от спиртного. Ученые зарегистрировали прямую зависимость между риском появления болезни и количеством спиртного.

Так, низкий уровень употребления алкоголя в течение десяти лет (например, один напиток в день в течение десяти лет или двух напитка в день в течение пяти лет) повышал риск развития рака на пять процентов. В основном речь идет о раке кишечника, желудка, пищевода, груди, простаты, пишет medicalxpress.com .

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