Лобовое столкновение в Ляховичском районе — два человека в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали два человека, случилось сегодня в полдень в Ляховичском районе.

Как сообщили в УВД Брестской области, авария произошла на 17-м километре дороги Р-4 Барановичи — Ляховичи 25-летний водитель «Пежо» вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Маздой».

В результате ДТП 39-летний водитель и 35-летняя пассажирка «японки» попали в больницу.