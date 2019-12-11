Власти не будут индексировать минимальную зарплату и денежные доходы населения за ноябрь

Минимальная зарплата и денежные доходы населения за ноябрь индексироваться не будут.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, это связано с тем, что индекс потребительских цен за ноябрь (рост к октябрю на 0,2%, к декабрю 2018-го — на 3,3%) не превысил пятипроцентного порога к январю 2019-го.

В январе-ноябре этого года были пересмотрены денежные доходы, получаемые из бюджетных источников, подлежащие индексации согласно законодательству.

Напомним, минимальная зарплата 1 января была установлена в размере 330 рублей. В 2017 и 2018 годах из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась.

Как отметило Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).