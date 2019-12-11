В ДТП на трассе М1 погибла женщина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе М1 граница РФ — Брест.
По информации МВД, примерно в 18:30 водитель «Ниссан-Алмеры» на 361-м километре главной магистрали страны пропустил нужный поворот и попытался вернуться задним ходом.
Ехавший сзади «Фольксваген Пассат» не смог перестроиться, в результате чего произошло столкновение.
От удара «Фольксваген» выбросило в кювет. В аварии погибла пассажирка «Ниссана», которая находилась на переднем пассажирском месте не пристегнутая ремнем безопасности.
Водители и пассажиры «Фольксвагена» (муж, жена и дочь) получили травмы, с которыми были госпитализированы.
По информации Госавтоинспекции, оба водителя были трезвые.