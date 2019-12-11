«Шахтер» проиграл дома «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов

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В среду станут известны все участники 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

В сегодняшний игровой день групповой раунд завершился в квартете С.

Донецкий «Шахтер» на своем поле уступил «Аталанте» из Бергамо — 0:3 (Кастань, 66, Пашалич, 80, Гозенс, 90+4). Отметим, что «горняки» заканчивали поединок вдесятером.

В другом матче в Загребе местное «Динамо» проиграло «Манчестер Сити» — 1:4 (Ольмо, 10; Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84).

Положение в турнирной таблице:

  1. «Манчестер Сити» — 14;
  2. «Аталанта» — 7;
  3. «Шахтер» — 6;
  4. «Динамо-Загреб» — 5.

Таким образом, в борьбе за титул остаются англичане и итальянцы. Украинский клуб евросезон продолжит в Лиге Европы.
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Тэги: Лига чемпионов

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