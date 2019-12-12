«Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф ЛЧ

Мадридский клуб дома на «Ваньда Метрополитано» победил московский «Локомотив» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Фото: twitter.com/Atleti

На 18-й минуте у испанцев забил Жоау Феликс, на 55-й — Фелипе.

Группа D: «Ювентус» — 16 (6), «Атлетико» — 10 (6), «Байер» — 6 (6), «Локомотив» — 3 (6).

В группе В «Бавария» на «Алльянц Арене» победила «Тоттенхэм» — 3:1. Оба клуба заранее гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

На 15-й минуте у хозяев забил Коман, на 20-й Сессеньон счет сравнял. Далее забивали только игроки «Баварии»: на 45-й минуте отличился Мюллер, на 65-й — Коутинью.

Группа B: «Бавария» — 18 очков (6 игр), «Тоттенхэм» — 10 (6), «Олимпиакос» — 4 (6), «Црвена Звезда» — 3 (6).

Украинский «Шахтер» имел хорошие шансы также выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но уступил дома «Аталанте» из Бергамо — 0:3.