Сериал «Слуга народа» сняли с эфира в России

Российский телеканал ТНТ спустя сутки снял с телеэфира украинский сериал, в котором сыграл Владимир Зеленский.

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира сериал «Слуга народа» после показа трех первых серий, сообщает газета «Ведомости» .

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром-Медиа» канала 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19 до 20:30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель ТНТ заявил изданию, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.