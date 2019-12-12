Тысячи таинственных дыр нашли на дне Тихого океана

Причина возникновения дыр так и не определена. Диаметр одной дыры составляет около 11 метров с глубиной до одного метра.

На небольшом участке дна Тихого океана у западного побережья США располагается несколько тысяч углублений различного размера, происхождение которых до конца не известно. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте аквариума залива Монтерей (MBARI).

Более крупные ямы в среднем шириной 175 метров и глубиной пять метров, а их форма почти идеально круглая.

За последние несколько лет специалисты MBARI и других организаций выявили свыше 5200 таких «оспин» на площади около 1300 квадратных километров. Пока что это крупнейшее сосредоточение подобных объектов в Северной Америке.

Недавно ученые исследовали дно у Калифорнии более подробно. Специалистам удалось обнаружить тысячи мелких ям или микродепрессий. Их ширина составляет около 11 метров. При этом форма, в отличие от «оспин», не круглая, а вытянутая.

Подобные углубления на морском дне ранее были обнаружены в других местах по всему миру, и в основном их происхождение связано с выбросами метана. Однако ученые не обнаружили никаких признаков этого газа в донных отложениях или в воде в этом регионе.