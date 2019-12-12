Лукашенко поздравил Бердымухамедова с Днем нейтралитета Туркменистана

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем нейтралитета, который отмечается в этой стране 12 декабря.

«Руководствуясь во внешней политике этим принципом, ваша страна демонстрирует пример добрососедства и успешного развития сотрудничества со всеми государствами, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поддерживая конструктивные международные инициативы Туркменистана, Беларусь тем самым подтверждает приверженность укреплению дружественных связей между нашими народами».

Глава государства выразил убеждение, что «стратегическое взаимодействие двух стран будет и впредь служить высокой цели обеспечения мира, безопасности и гражданского согласия».

Лукашенко пожелал Бердымухамедову «доброго здоровья и воплощения задуманного, а жителям братского Туркменистана — счастья и процветания».