Лукашенко поздравил Бердымухамедова с Днем нейтралитета Туркменистана

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Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем нейтралитета, который отмечается в этой стране 12 декабря.

«Руководствуясь во внешней политике этим принципом, ваша страна демонстрирует пример добрососедства и успешного развития сотрудничества со всеми государствами, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поддерживая конструктивные международные инициативы Туркменистана, Беларусь тем самым подтверждает приверженность укреплению дружественных связей между нашими народами».

Глава государства выразил убеждение, что «стратегическое взаимодействие двух стран будет и впредь служить высокой цели обеспечения мира, безопасности и гражданского согласия».

Лукашенко пожелал Бердымухамедову «доброго здоровья и воплощения задуманного, а жителям братского Туркменистана — счастья и процветания».
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Тэги: Беларусь-Туркменистан День нейтралитета Персона: Гурбангулы Бердымухамедов

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