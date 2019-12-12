Количество жертв пожара в одесском колледже возросло до 16

/ Мир
Просмотров: 121

В Одессе на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были обнаружены еще три тела.


В одесском колледже сгорела преподавательница

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, тела погибших пока не идентифицированы.

Таким образом количество погибших в результате пожара возросло до 16. Кроме того, в больницах остаются еще восемь пострадавших.

Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного исторического здания и быстро распространился на верхние этажи.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: гибель на пожаре Город: Одесса