Белорус Николай Воробей стал поставщиком российского угля в Украину

Эстонская компания NT Marine, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля в Украину.

Николай Воробей. Фото: TUT.by

Белорусский бизнесмен давно поддерживает отношения с украинским прокремлевским политиком Виктором Медведчуком, сообщает РБК .

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», которая занимается торговлей топливом.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, новополоцким нефтетрейдером «Интерсервис», которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Беларуси.

«РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании — NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха», — заявил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.

По его словам, NT Marine будет поставлять в Украину около 500 тысяч тонн угля разных марок, включая антрацит, в месяц. «Зарабатывать она будет так: цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов», — пояснил Волынец.

При текущих ценах на уголь (85−100 долларов за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить 50 млн долларов, а доналоговая прибыль EBITDA — 5−8 млн долларов при 10−15% рентабельности, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Согласно списку квот на декабрь, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля» и «Северстали» на Авдеевский коксохимический завод, входящий в «Метинвест» Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).

В 2019 году Беларусь, которая сама не добывает уголь, стала одним из основных поставщиков угля в Украину из-за российско-украинских ограничений во взаимной торговле. Как следует из данных Белстата, экспорт начался в конце 2018 года, и в январе-сентябре 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 2,2 млн тонн, 91% всего импортированного Беларусью угля, около 3 млн тонн ввезли из России, часть этого топлива Минск использует для собственных нужд.