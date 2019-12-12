Россия поставит в Беларусь в 2020 году 24 млн тонн нефти

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Это предусмотрено согласованным сторонами индикативным балансом поставок, о подписании которого сообщалось в начале прошлой недели.


«Белнефтехим» собирается согласовать индикативные балансы по поставкам нефтепродуктов из РФ в 2020 году

Как отметили в «Белнефтехиме», в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября 2020 года.

В соответствии с договоренностями на текущий год Беларусь получает из России для переработки на НПЗ 18 млн тонн нефти. Еще 6 млн тонн нефти «перетамаживаются», а пошлины с этого объема идут в белорусский бюджет. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года, чтобы компенсировать высокие цены на газ для Беларуси. Договоренность истекает в этом году.

В белорусском бюджете на следующий год заложены потери в 951 млн рублей (423,6 млн долларов) от «прекращения срока действия договоренностей с Российской Федерацией в нефтегазовой сфере». В начале ноября этого года заместитель министра финансов Юрий Селиверстов сообщил в Палате представителей, что договоренность с Россией о продлении «перетаможки» пока не достигнута.

Россия увязывает решение вопросов в нефтегазовой сфере с углублением экономической интеграции между странами. Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр, а также на снижении цены на газ до внутрироссийской.
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Тэги: Белнефтехим налоговый маневр белорусские НПЗ

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