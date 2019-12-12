Боевики окружили военный лагерь в Нигере и убили 70 человек

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Нападавшие вторглись в Нигер из Мали и окружили военный лагерь с трех сторон. За несколько часов боев погибли 70 военных и 57 боевиков.

Атака произошла вечером во вторник в районе населенного пункта Инатес, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на службу безопасности Нигера.

Нападавшие вторглись в Нигер с юго-востока Мали и окружили лагерь с трех сторон. Нигерские военнослужащие, оказывавшие сопротивление в течение нескольких часов, были вынуждены эвакуироваться.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.
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Тэги: Нигер исламисты етррористы гибель военнослужащих

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