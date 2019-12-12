Белорусскую участницу конкурса красоты покусала обезьяна

Белоруска Алина Волченко, участвовавшая в финале конкурса красоты Miss Extreme World 2019 во Вьетнаме, пожаловалась на нападение животного.

«Эпидемиолога укусила свободно живущая обезьяна… Аж самой смешно. Когда температура поднялась и отекла рука не очень приятно было, конечно, но… Слаженная команда организаторов конкурса, туроператора поддержка белорусских девочек, быстрое и оперативное медицинское обслуживание в Нячанге… Это очень приятно! И этот инцидент, прямо перед финалом еще больше сплотил нашу команду», — написала девушка в инстаграме.

Пострадавшей сделали уколы от бешенства.