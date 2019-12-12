Белорусскую участницу конкурса красоты покусала обезьяна

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Белоруска Алина Волченко, участвовавшая в финале конкурса красоты Miss Extreme World 2019 во Вьетнаме, пожаловалась на нападение животного.

«Эпидемиолога укусила свободно живущая обезьяна… Аж самой смешно. Когда температура поднялась и отекла рука не очень приятно было, конечно, но… Слаженная команда организаторов конкурса, туроператора поддержка белорусских девочек, быстрое и оперативное медицинское обслуживание в Нячанге… Это очень приятно! И этот инцидент, прямо перед финалом еще больше сплотил нашу команду», — написала девушка в инстаграме.

Пострадавшей сделали уколы от бешенства.
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Тэги: конкурс красоты обезьяна Беларусь-Вьетнам Персона: Алина Волченко

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