Белорусский обряд включили в список ЮНЕСКО

Древний обряд «Юрьевский хоровод» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, такое решение принял Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в ходе своей 14-й сессии в Боготе (Колумбия).

«Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района Гомельской области — это древний обряд, приуроченный к весеннему празднику «Юр'е». «Он является особенностью не только белорусов, но и имеет большое значение для всей славянской цивилизации. Сохранение обряда — это вклад Беларуси в общую мозаику мировой культуры и развитие культурного разнообразия», — говорится в сообщении.

С «Юрьевским хороводом», сообщает пресс-служба, Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывает три белорусских элемента. Ранее в него включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Копыльского района Минской области (2009 год) и «Празднование в честь иконы Божьей Матери Будславской» (Будславский фестиваль) в деревне Будслав Мядельского района Минской области (2017 год).