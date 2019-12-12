В Гомеле к 13 годам приговорили студента из Туркменистана, который набросился с ножом на девушку

К 13 годам и одному месяцу лишения свободы приговорили в Гомеле 20-летнего иностранного студента, который с ножом набросился на 23-летнюю девушку. У нее гражданин Туркменистана снимал жилье и задолжал ей.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, в пользу потерпевшей постановлено взыскать возмещение морального вреда в размере 60 000 рублей, а также 630 рублей в качестве материального ущерба.

Согласно материалов дела, обвиняемый вечером 20 марта «с целью умышленного противоправного лишения жизни потерпевшей из корыстных побуждений, выразившихся в желании избавиться от материальных затрат по возмещению ей платы за пользование жилым помещением, с особой жестокостью нанес последней не менее 12 ударов острым предметом по различным частям тела».

После покушения на убийство студент украл деньги у потерпевшей. Крики потерпевшей услышали прохожие, вызвали скорую и милицию. Ее удалось спасти.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает корреспондент Naviny.by.