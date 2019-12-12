В Гомеле к 13 годам приговорили студента из Туркменистана, который набросился с ножом на девушку

/ Происшествия
Просмотров: 370

К 13 годам и одному месяцу лишения свободы приговорили в Гомеле 20-летнего иностранного студента, который с ножом набросился на 23-летнюю девушку. У нее гражданин Туркменистана снимал жилье и задолжал ей.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, в пользу потерпевшей постановлено взыскать возмещение морального вреда в размере 60 000 рублей, а также 630 рублей в качестве материального ущерба.

Согласно материалов дела, обвиняемый вечером 20 марта «с целью умышленного противоправного лишения жизни потерпевшей из корыстных побуждений, выразившихся в желании избавиться от материальных затрат по возмещению ей платы за пользование жилым помещением, с особой жестокостью нанес последней не менее 12 ударов острым предметом по различным частям тела».

После покушения на убийство студент украл деньги у потерпевшей. Крики потерпевшей услышали прохожие, вызвали скорую и милицию. Ее удалось спасти.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает корреспондент Naviny.by.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: покушение на убийство туркмены иностранный студент Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Приговоренного к пожизненному вновь судят — по делу 18-летней давности

Приговоренного к пожизненному вновь судят — по делу 18-летней давности

В лесу под Борисовом задержали стрелка, ранившего неприятеля

В лесу под Борисовом задержали стрелка, ранившего неприятеля

«Самая лучшая бабушка». Судят женщину, сбросившую внучку с пятого этажа

«Самая лучшая бабушка». Судят женщину, сбросившую внучку с пятого этажа

Цена условного срока — пять тысяч долларов

Цена условного срока — пять тысяч долларов