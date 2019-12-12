«Санта» открывает в центре Минска флагманский супермаркет

Брестская сеть «Санта» 13 декабря в 14:00 запустит в Минске флагманский супермаркет на улице Веры Хоружей, 25/1. Это будет первый магазин, который обустроен сетью «с нуля», а не открыт на месте «Рублёвского».

Магазин расположился в здании напротив дома-кукурузы и рядом с ТЦ «Кiрмаш». Площадь флагманского супермаркета — около 1000 «квадратов». Внутри провели капитальный ремонт, обустроив торговое пространство по европейским стандартам.

Покупателей ожидают огромные витрины, широкие проходы и «островки» свежих продуктов. В интерьере сделана ставка на эко-мотивы и декор в скандинавском стиле.

В супермаркете будут собственные пекарня, коптильня и пиццерия.

Для покупателей предусмотрена внутренняя парковка: первый час ею можно пользоваться бесплатно. Въезд на стоянку расположен с улицы Максима Богдановича.

Брестская сеть «Санта» входит в холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тысяч человек.