Биржа: доллар упал, а евро вырос на торгах в четверг

Предпоследние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой завершились падением доллара и ростом евро и российского рубля.

Так, американская валюта потеряла 0,0052 пункта и завершила сессию на отметке 2,1091 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты показали сегодня следующие результаты:

евро: +0,0096 пункта — 3,3365 белорусского рубля;

российский рубль: +0,0045 пункта — 2,3481 белорусского рубля за 100 российских.

Ранеее сообщалось, что жители Беларуси продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты. Так, за одиннадцать месяцев физические лица продали наличной и безналичной иностранной валюты на 8 млрд 877,1 млн долларов, а купили — на 8 млрд 236,3 млн долларов (в эквиваленте).

По информации Нацбанка, на 1 декабря ЗВР Беларуси составили 9 млрд 158,9 млн долларов, снизившись за ноябрь на 34,9 млн, или на 0,4%.