Россия, как и обещал Путин, высылает двух немецких дипломатов

Российские власти приняли решение о высылке двух немецких дипломатов. Посол ФРГ был вызван в МИД РФ и проинформирован.

Ранее сообщалось, что после убийства 23 августа в центре Берлина гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, немецкие власти выслали из страны двух сотрудников российской дипмиссии, так как по подозрению в совершении этого преступления был задержан гражданин РФ.

Российский президент Владимир Путин на итоговой после саммита «нормандской четверки» пресс-конференции заявил, что реакция Москвы будет зеркальной: «Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваши».

Он назвал убитого «очень жестким и кровавым человеком»: «Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро».

Предполагаемого убийцу задержали в столице Германии в тот же день. Им оказался мужчина российский гражданин с паспортом на имя Вадима Соколова.