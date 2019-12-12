Новую стратегию интеграции обсудят участники саммита ЕАЭС в Петербурге

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) работает над документом, который призван предложить новую стратегию евразийской интеграции.

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Как сообщил глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на конференции «Евразийский экономический союз: 5 лет — полет нормальный?» 12 декабря в Москве, этот документ будет обсуждаться 20 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.

«Вопреки распространенному внешнему восприятию союза в качестве политического проекта по мере углубления евразийской интеграции для большинства партнеров стало понятно, что ЕАЭС — проект, который имеет глубокое экономическое содержание и соответствует глобальному мировому тренду по формированию региональных экономических объединений, — цитирует министра пресс-служба ЕЭК. — Сама жизнь продиктовала необходимость формирования единого экономического пространства со свободой передвижения товаров, рабочей силы, капитала и услуг».

Саркисян считает успешной деятельность ЕАЭС за прошедшие с момента его создания пять лет.

«Во-первых, мы отточили механизмы эффективного взаимодействия внутри нашего союза. Пять лет были важными для того, чтобы все страны прочувствовали эти механизмы, чтобы выстроилось доверие и одновременно новая культура взаимодействия. Это, может быть, самое важное институциональное достижение наших первых пяти лет», — подчеркнул Саркисян.

Касаясь вопросов торгово-экономических взаимоотношений с внешними партнерами, он отметил, что «достигнуты существенные результаты», сообщает пресс-служба.

«Через ведение переговоров с третьими странами мы формируем режимы, которые интересуют наш бизнес, — сказал Саркисян. — Основной инструмент достижения этой цели — формирование зон свободной торговли с нашими партнерами. Соглашения уже подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном и Сербией, и мы находимся в переговорном треке с Египтом, Израилем и Индией. Сейчас обсуждаем новый список приоритетов, с какими странами нам нужно запустить новые соглашения о зонах свободной торговли».

Он также отметил прогресс в развитии отношений с Европейским союзом.

«Четыре года назад мы начали свои отношения с ЕС с их непризнания Евразийского экономического союза. Но за четыре года мы достигли значительного прогресса — в 2017 году был налажен технический диалог между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией по таким вопросам, как техническое регулирование и торговля. Сегодня диалог включает более широкий спектр. Наши контакты очень активны и результативны, они реализуются через самые разные форматы — запросы, консультации, визит делегаций, видеоконференции и так далее. То есть мы решили не просто вопрос технического признания ЕАЭС со стороны Европейской комиссии, но наполнили наши отношения серьезным содержанием», — сказал Саркисян.

Председатель коллегии ЕЭК также отметил, что развитие внешних отношений зависит от эффективности углубления интеграции внутри.

«Мы должны показать состоятельность нашей интеграционной организации, то, что мы полностью реализуем принципы, заложенные в нашем договоре, а именно принцип четырех свобод. Я уверен, что по мере того, как наш союз будет углубляться, его партнерские отношения с Европейским союзом будут также углубляться», — считает руководитель комиссии.