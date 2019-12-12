В Москве похоронили Юрия Лужкова

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Тело бывшего московского мэра Юрия Лужкова было в четверг предано земле на Новодевичьем кладбище российской столицы.

Церемония прощания с экс-градоначальником состоялась в храме Христа Спасителя. Кроме друзей и близких с ним простились президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, экс-премьер Сергей Степашин.

Отпевал усопшего патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Могила Лужкова находится рядом с захоронениями Сергея Михалкова, Евгения Примакова, Татьяны Самойловой и Людмилы Зыкиной, пишет vesti.ru.

 

Фото пресс-службы Кремля
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Тэги: похороны Персона: Юрий Лужков Владимир Путин Сергей Собянин Сергей Степашин Владимир Мединский Город: Москва

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