В Москве похоронили Юрия Лужкова

Тело бывшего московского мэра Юрия Лужкова было в четверг предано земле на Новодевичьем кладбище российской столицы.

Церемония прощания с экс-градоначальником состоялась в храме Христа Спасителя. Кроме друзей и близких с ним простились президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, экс-премьер Сергей Степашин.

Отпевал усопшего патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Могила Лужкова находится рядом с захоронениями Сергея Михалкова, Евгения Примакова, Татьяны Самойловой и Людмилы Зыкиной, пишет vesti.ru .

Фото пресс-службы Кремля