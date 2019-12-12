В Москве похоронили Юрия Лужкова
Тело бывшего московского мэра Юрия Лужкова было в четверг предано земле на Новодевичьем кладбище российской столицы.
Церемония прощания с экс-градоначальником состоялась в храме Христа Спасителя. Кроме друзей и близких с ним простились президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, экс-премьер Сергей Степашин.
Отпевал усопшего патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Могила Лужкова находится рядом с захоронениями Сергея Михалкова, Евгения Примакова, Татьяны Самойловой и Людмилы Зыкиной, пишет
Фото пресс-службы Кремля