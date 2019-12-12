Глава МВД Украины: Нацполиция задержала причастных к убийству Павла Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании людей, причастных к убийству журналиста Павла Шеремета.

Фото со страницы Арсена Авакова в соцсети

По его словам, Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета.

Аваков подчеркнул, что это «итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела».

В ГПУ заявили о подвижках в делах Гандзюк и Шеремета. До этого Зеленский пригрозил сменить руководство МВД, если дело Шеремета не будет раскрыто к определенному сроку.

Ранее сообщалось, что участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

10 октября в Киеве во время 14-часового пресс-марафона, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, Владимир Зеленский заявил: «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву».

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».