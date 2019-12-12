Что немцы больше всего гуглили в уходящем году
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Компания Google сообщила, чем больше всего интересовались жители Германии в интернете.
Как отмечается, наибольший рост поисковых запросов был связан со школьницей Ребеккой, пропавшей в феврале.
Второе место среди общих поисковых терминов занимает парижский собор Нотр-Дам, крыша которого была разрушена пожаром в апреле. Третье место занял чемпионат мира по гандболу, за которым следуют умершие модельер Карл Лагерфельд и Хулен (двухлетний Хулен упал в шахту в Испании в январе, и спасатели обнаружили только его тело).
На местах с 6 по 10 находятся «Европейские выборы», «Чемпионат мира среди женщин», «Падение Берлинской стены через 30 лет», «Томас Кук» и «Грета Тунберг», пишет