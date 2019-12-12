Что немцы больше всего гуглили в уходящем году

Компания Google сообщила, чем больше всего интересовались жители Германии в интернете.

Как отмечается, наибольший рост поисковых запросов был связан со школьницей Ребеккой, пропавшей в феврале.

Второе место среди общих поисковых терминов занимает парижский собор Нотр-Дам, крыша которого была разрушена пожаром в апреле. Третье место занял чемпионат мира по гандболу, за которым следуют умершие модельер Карл Лагерфельд и Хулен (двухлетний Хулен упал в шахту в Испании в январе, и спасатели обнаружили только его тело).