В Бобруйске «Рено» сбил на «зебре» ребенка
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, случилось сегодня рано утром в Бобруйске.
По предварительной информации местной Госавтоинспекции, «Рено» на улице Парковой сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В настоящее время ребенок находится в больнице.
Водитель «Рено», по данным ГАИ был трезвым. На авто установлены зимние шины.