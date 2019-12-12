В Бобруйске «Рено» сбил на «зебре» ребенка

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, случилось сегодня рано утром в Бобруйске.

По предварительной информации местной Госавтоинспекции, «Рено» на улице Парковой сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

Водитель «Рено», по данным ГАИ был трезвым. На авто установлены зимние шины.
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Тэги: ДТП Город: Бобруйск

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