В Бобруйске «Рено» сбил на «зебре» ребенка

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, случилось сегодня рано утром в Бобруйске.

По предварительной информации местной Госавтоинспекции, «Рено» на улице Парковой сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время ребенок находится в больнице.

Водитель «Рено», по данным ГАИ был трезвым. На авто установлены зимние шины.