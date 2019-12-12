Представитель ЕС рассказал, что нужно для вступления Беларуси в ВТО

Белорусские власти демонстрируют большое желание вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО), и именно от них зависит, когда это произойдет.

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Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя ЕС при ВТО Паоло Гарзотти на встрече с белорусскими экономистами и журналистами, организованной в Женеве Фондом Конрада Аденауэра.

«Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО десятилетия. Сейчас мы видим сильное политическое желание Беларуси присоединиться к Всемирной торговой организации», — констатировал Гарзотти.

По его словам, переговоры о вступлении Беларуси в ВТО касаются условий торговли товарами и услугами.

«Участие в Евразийском экономическом сообществе является фактором, который усложняет участие Беларуси в ВТО. Возникает потребность согласовывать обязательства в ЕАЭС с обязательствами, которые необходимо взять для вступления в ВТО», — отметил Гарзотти.

По его словам, экспортные и импортные пошлины, запреты и ограничение экспорта ряда товаров, фитосанитарные нормы — темы, которые обсуждаются в ходе переговоров об условиях вступления Беларуси в ВТО.

При этом Гарзотти подчеркнул: «Беларуси необходимо реформировать экономику для вступления в ВТО». На вопрос БелаПАН, о каких конкретно реформах идет речь, представитель ЕС ответил, что они касаются участия государства в экономике.

«Реформы, которые ЕС ожидает от Беларуси для вступления в ВТО, касаются вмешательства государства в процесс ценообразования, лимитирования импорта и экспорта товаров, любых действий государства, которые бы имели влияние на импорт и экспорт», — сказал Гарзотти.

В качестве примера он привел ситуацию в финансовой сфере.

«Если госпредприятиям в Беларуси государство будет помогать получать дешевые кредиты, то это сделает их более конкурентоспособными по сравнению с теми игроками, которые могут прийти на рынок Беларуси из ЕС или из других стран. Для них (игроков) равные условия очень важны», — заявил Гарзотти.

Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1992 года. Для вступления в эту международную организацию, Беларусь должна успешно завершить двусторонние переговоры со странами-членами ВТО. В настоящее время Беларусь процесс двусторонних переговоров по этому вопросу, в том числе с Евросоюзом, продолжается.