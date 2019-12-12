Госдума упрощает для белорусов возможность получения гражданства РФ

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Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки к закону о гражданстве.

Как сообщается, согласно им, граждане Беларуси и Украины не будут проходить собеседование для получения статуса носителей русского языка.

В соответствии с законопроектом, такая возможность предусматривается, если комиссия признает их свободно владеющими русским языком.

Отмечается, чтобы обойтись без собеседования, нужно будет направить личное заявление о признании граждан двух стран таковыми.
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Тэги: гражданство рф русский язык

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