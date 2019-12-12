В Бресте на большую сумму оштрафован противник аккумуляторного завода

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал противника аккумуляторного завода Александра Марачевского на 40 базовых величин (1.020 рублей).

Как сообщил БелаПАН присутствовавший на судебном заседании правозащитник Роман Кисляк, суд обвинил Марачевского по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) за участие 25 октября на улице Советской в Бресте в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты Палаты представителей активистки кампании «Европейская Беларусь» Полины Шaрендo-Панасюк. Одним из пунктов ее предвыборной программы было закрытие аккумуляторного завода.

«Марачевскому было отказано в правосудии. Власти всеми возможными способами преследуют противников аккумуляторного завода: участников избирательной кампании. За участие в этом же пикете судом Ленинского района 10 декабря Андрей Слиж также по ч. 3 ст. 23.34 КоАП оштрафован на 45 базовых величин. Они раздавали на пикете информационные материалы с логотипом «Стоп завод» о вредном воздействии свинца на организм человека», — заявил правозащитник.

Он отметил, что 24 октября Шарендо-Панасюк была лишена регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Западного округа №1. Это решение Шарендо-Панасюк обжаловала и до рассмотрения жалобы оставалась в статусе кандидата в депутаты.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.