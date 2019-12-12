Россельхознадзор попросил Беларусь не поставлять в Россию продукцию из Норвегии

Россельхознадзор обратился в Минсельхозпрод Беларуси с просьбой не поставлять на территорию РФ рыбную продукцию, изготовленную из норвежского сырья.

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Просьба была объяснена неоднократными выявлениями остатков запрещенных и вредных веществ.

В этом году (по данным на 15 ноября) в Беларусь было ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, отметили в российском ведомстве. На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом, из 10,2 тыс. тонны рыбной продукции, полученной из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонны) было в последующем отправлено в Россию.

«Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья».