МЧМ. Белорусская «молодежка» проиграла в овертайме норвежцам

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Белорусская сборная (U20) провела очередной поединок на домашнем молодежном чемпионате мира по хоккею.

Фото пресс-службы ФХРБ

Наша команда проиграла второй матч подряд и вновь в овертайме.

На этот раз в качестве палача для белорусов выступили норвежцы.

Отметим, что скандинавы вели по ходу встречи — 2:0. Отыгрались «красно-зеленые» за 40 секунд до финальной сирены. Однако в дополнительную пятиминутку счастье улыбнулось гостям — 3:2.

У белорусской команды отличились: Пинчук и Оксентюк.

Турнирное положение после трех туров:

  1. Латвия — 8;
  2. Австрия — 6;
  3. Норвегия — 5;
  4. Беларусь — 5;
  5. Дания — 2;
  6. Словения — 1.

Оставшиеся матчи:

13.12.

  • Латвия — Австрия (12:30);
  • Норвегия — Дания (16:00);
  • Беларусь — Словения (19:30).

15.12.

  • Австрия — Словения (12:30);
  • Норвегия — Латвия (16:00);
  • Дания — Беларусь (19:30).
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Тэги: хоккей-молодежка Город: Минск

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