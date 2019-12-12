МЧМ. Белорусская «молодежка» проиграла в овертайме норвежцам

Белорусская сборная (U20) провела очередной поединок на домашнем молодежном чемпионате мира по хоккею.

Фото пресс-службы ФХРБ

Наша команда проиграла второй матч подряд и вновь в овертайме.

На этот раз в качестве палача для белорусов выступили норвежцы.

Отметим, что скандинавы вели по ходу встречи — 2:0. Отыгрались «красно-зеленые» за 40 секунд до финальной сирены. Однако в дополнительную пятиминутку счастье улыбнулось гостям — 3:2.

У белорусской команды отличились: Пинчук и Оксентюк.

Турнирное положение после трех туров:

Латвия — 8; Австрия — 6; Норвегия — 5; Беларусь — 5; Дания — 2; Словения — 1.

Оставшиеся матчи:

13.12.

Латвия — Австрия (12:30);

Норвегия — Дания (16:00);

Беларусь — Словения (19:30).

15.12.