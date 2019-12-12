МЧМ. Белорусская «молодежка» проиграла в овертайме норвежцам
Белорусская сборная (U20) провела очередной поединок на домашнем молодежном чемпионате мира по хоккею.
Наша команда проиграла второй матч подряд и вновь в овертайме.
На этот раз в качестве палача для белорусов выступили норвежцы.
Отметим, что скандинавы вели по ходу встречи — 2:0. Отыгрались «красно-зеленые» за 40 секунд до финальной сирены. Однако в дополнительную пятиминутку счастье улыбнулось гостям — 3:2.
У белорусской команды отличились: Пинчук и Оксентюк.
Турнирное положение после трех туров:
- Латвия — 8;
- Австрия — 6;
- Норвегия — 5;
- Беларусь — 5;
- Дания — 2;
- Словения — 1.
Оставшиеся матчи:
13.12.
- Латвия — Австрия (12:30);
- Норвегия — Дания (16:00);
- Беларусь — Словения (19:30).
15.12.
- Австрия — Словения (12:30);
- Норвегия — Латвия (16:00);
- Дания — Беларусь (19:30).