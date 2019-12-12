Киевские власти назвали сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета

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Депутаты Киевского горсовета на заседании 12 декабря приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь белорусского журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине до своей гибели в результате теракта 20 июля 2016 года.

Фото из твиттера Оксаны Коваленко носит иллюстративный характер

Как сообщила пресс-служба горсовета, имя журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой.

«Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был выбран по предварительному согласованию с близкими Шеремета», — отмечается в релизе.


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«Павел Шеремет был известным журналистом не только в Украине, он работал в Беларуси, где был народным любимцем и одновременно врагом Лукашенко. Из-за этого он вынужден был выехать в Россию, где долгое время работал, освещал чеченскую войну. Потом, в 2013 году, во время революции достоинства начал работать в Киеве. Павел всегда выбирал свободу и платил за это очень дорогую цену. Сегодня украинцы также платят дорогую цену за свободу. Этот сквер будет не имени Павла Шеремета, а сквер свободного человека, который заплатил за свободу, который ценил эту свободу», — заявила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, слова которой приводит пресс-служба горсовета.

С 19 марта по 19 мая на сайте Киевской городской государственной администрации прошло общественное обсуждение о присвоении скверу имени Шеремета. Идею поддержал 81% граждан. В то же время в опросе приняло участие небольшое количество жителей — 113.

12 декабря Национальная полиция сообщила о задержании трех человек, подозреваемых в убийстве Шеремета. О ходе расследования было доложено на часовой экстренной пресс-конференции в МВД, на которую прибыли президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: Украина убийство Шеремета Город: Киев

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