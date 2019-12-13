Аваков: мы видим людей, которые инициировали убийство Шеремета

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Новая информация по делу об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета еще появится, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в политическом ток-шоу «Право на власть» телеканала «1+1» (Киев) вечером 12 декабря.

За несколько часов до этого на экстренном брифинге в МВД с участием президента Владимира Зеленского и генерального прокурора Руслана Рябошапки руководство ведомства представило некоторые результаты расследования, сообщив, в частности, о задержании трех человек: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Им инкриминируется преступление по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Все трое — участники боевых действий на Донбассе на стороне Киева. Антоненко и Кузьменко подозреваются в закладывании взрывчатки под автомобиль, на котором передвигался Шеремет, Дугарь — в проведении разведки в районе, где было совершено преступление.

В отчете МВД фигурировали также задержанные осенью добровольцы, супруги Владислав и Ирина Грищенко.

«Это дело не является расследованным и закрытым. Следствие еще продолжается, — сказал Аваков. — Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу, и им предъявлены обвинения, как на наш взгляд, обоснованные. Мы поэтому сегодня сделали беспрецедентный большой и подробный брифинг, потому что тема очень резонансная, очень волнующая и будоражащая умы, и мы хотели дать максимум информации с тем, чтоб понимали нашу позицию».


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«Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей. И в том числе мы видим людей, которые инициировали это преступление. И мы отдельно обсуждали сегодня, и, к сожалению, я не все могу сказать, что нам известно, и вообще на брифинге сегодня было едва ли ну пять, семь, может быть, десять процентов информационных фактов, которые мы можем изложить. И я думаю, что в этом деле будут еще новости и будет еще информация», — заявил министр.

Представленные аргументы он назвал «очень серьезными». «Мы сегодня предъявили несколько актов экспертиз, точнее, предъявим завтра в суде, мы о них сказали. В том числе экспертизы, например, королевского эксперта Великобритании. То есть человека номер один в мире по анализу фактов и видеоизображений. Наши экспертизы есть. То есть мы достаточно убеждены, что не ошиблись», — сказал Аваков.

На ток-шоу он продемонстрировал книгу «Добробаты. История подвига батальонов, спасших страну», изданную в 2016 году, «чуть-чуть позже, чем был убит Шеремет».

«Это книжка про людей настоящих: патриотов, добровольцев, волонтеров настоящих, которые пошли и делали свое дело. Умирали на войне, были героями. И все, что сегодня произошло, люди, которые были обвинены нами, которые тоже были на войне, волонтерили, хотя кое-кто там наживал дома и машины, на этом «бизнесе», как это ни грустно, то такие овцы есть в любом стаде», — заявил глава МВД.

«Если общество позволит себе пропускать ради заслуг на войне соучастие в убийстве, или, извините, снайпер застрелил ребенка, как это было, это очень грустная история, и тогда мы как общество будем несостоятельны. Поэтому нам грустно сегодня, но нами надо это пройти и быть здесь справедливыми», — призвал Аваков.

«Мы же понимаем разницу между патриотом и человеком, который предлагает расстрелять Киев... четыре кассеты «Града» выпустить по Киеву, чтобы они типа пришли в себя и сменили власть (эта идея звучала на одной из обнародованных аудиозаписей. — БелаПАН.). Давайте различать настоящих, нормальных людей, патриотов и тех, кто борется за страну, с людьми с немножко сдвинутой психикой», — сказал министр.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева.

Одной из пяти рассматривавшихся на начальном этапе версий была профессиональная деятельность журналиста в Беларуси и России. Сейчас основной версией является попытка дестабилизации ситуации в Украине. Как заявил на брифинге в МВД Аваков, «подверсией» мотива преступления является попытка дестабилизации в стране со стороны России.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: Украина убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Арсен Аваков Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь Владисла Грищенко Ирина Грищенко

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