ЦСКА Виктора Гончаренко хлопнул дверью в Лиге Европы

Завершился групповой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

Фото пресс-службы ПФК ЦСКА

В заключительном туре московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко ничего не определяющем поединке взял верх в гостях над «Эспаньолом» — 1:0.

В этой же группе Н венгерский «Ференцварош» Николая Сигневича не смог в гостях одолеть болгарский «Лудогорец» и уступил сопернику дорогу в 1/16 финала. Отметим, что венгры ушли от поражения на пятой добавленной минуте именно благодаря голу белоруса, который вышел на замену на 84-й минуте.

Весь матч за «Астану», которая в Белграде уступила «Партизану» (1:4), провел Иван Маевский.

Вот кто продолжит борьбу за титул: