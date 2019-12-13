ЦСКА Виктора Гончаренко хлопнул дверью в Лиге Европы

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Завершился групповой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

Фото пресс-службы ПФК ЦСКА

В заключительном туре московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко ничего не определяющем поединке взял верх в гостях над «Эспаньолом» — 1:0.

В этой же группе Н венгерский «Ференцварош» Николая Сигневича не смог в гостях одолеть болгарский «Лудогорец» и уступил сопернику дорогу в 1/16 финала. Отметим, что венгры ушли от поражения на пятой добавленной минуте именно благодаря голу белоруса, который вышел на замену на 84-й минуте.

Весь матч за «Астану», которая в Белграде уступила «Партизану» (1:4), провел Иван Маевский.

Вот кто продолжит борьбу за титул:

  • сеяные — «Арсенал», «Аякс», «Базель», «Бенфика», «Брага», «Гент», «Зальцбург», «Интер», «Истанбул Башакшехир», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Севилья», «Селтик», «Эспаньол»;
  • несеяные — «Айнтрахт», «Алкмаар», АПОЕЛ, «Байер», «Брюгге», «Вольфсбург», «Вулверхэмптон», «Лудогорец», «Копенгаген», «Олимпиакос», «Рейнджерс», «Рома», «Спортинг», «Хетафе», ЧФР, «Шахтер».
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Тэги: Лига Европы

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