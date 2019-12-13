В пятницу будет сыро: ожидаются мокрый снег и дождь
Во многих регионах Беларуси в пятницу выпадут осадки. Как отметили в Белгидромете, в основном в виде мокрого снега и дождя.
Как отметили синоптики, в Беларуси будет хозяйничать теплая влажная воздушная масса.
Будет облачная погода. Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня будет находиться в пределах 0..+4°С.
В столице вероятность осадков составляет 40%. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром 0..+2°С;
- днем 0..+2°С;
- вечером 0..+2°С.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).