В пятницу будет сыро: ожидаются мокрый снег и дождь

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Во многих регионах Беларуси в пятницу выпадут осадки. Как отметили в Белгидромете, в основном в виде мокрого снега и дождя.

Как отметили синоптики, в Беларуси будет хозяйничать теплая влажная воздушная масса.

Будет облачная погода. Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня будет находиться в пределах 0..+4°С.

В столице вероятность осадков составляет 40%. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром 0..+2°С;
  • днем 0..+2°С;
  • вечером 0..+2°С.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер мокрый снег

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