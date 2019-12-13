В пятницу будет сыро: ожидаются мокрый снег и дождь

Во многих регионах Беларуси в пятницу выпадут осадки. Как отметили в Белгидромете, в основном в виде мокрого снега и дождя.

Как отметили синоптики, в Беларуси будет хозяйничать теплая влажная воздушная масса.

Будет облачная погода. Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня будет находиться в пределах 0..+4°С.

В столице вероятность осадков составляет 40%. Ветер юго-восточный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром 0..+2°С;

днем 0..+2°С;

вечером 0..+2°С.

Спасатели при порывистом ветре советуют: