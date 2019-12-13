Макей рассказал, как страна может стать успешной

«В современном мире успешной может быть только та страна, которая в полной мере использует потенциал информационных технологий», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

12 декабря на традиционной предновогодней встрече с аккредитованными в стране главами дипломатических представительств и представительств международных организаций, которая прошла в офисе компании Wargaming, министр отметил, что Wargaming уже давно является узнаваемым IT-брендом страны, «по праву символизирующим те возможности и перспективы, которые есть в нашей стране для развития высокотехнологичного бизнеса».

Глава внешнеполитического ведомства подробно остановился на истории сотрудничества МИД и Wargaming как примере удачного государственно-частного партнерства.

«Только за 2019 год удалось совместно реализовать несколько социально значимых проектов. В их числе информационная акция #BY75, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Кроме того, МИД стал частью оригинального проекта Wargaming по перекраске одного из самолетов ОАО «Белавиа» в т.н. «Танколет» в целях улучшения туристической узнаваемости нашей страны за рубежом», — говорится в сообщении.

К участникам мероприятия с приветственным словом и подробной презентацией деятельности компании обратился соучредитель Wargaming Владимир Кислый.