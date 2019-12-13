ГАИ проводит спецмероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Беларуси ряд специальных мероприятий.

Так, в частности, в Гомельской области по 15 декабря включительно экипажи ДПС уделят внимание на практику пересечения участниками дорожного движения железнодорожных переездов.

В ГАИ отметили, что за январь-ноябрь было выявлено 103 факта нарушения ПДД при подобных переездах.

Автоинспекторы напоминают, что нарушителей ожидает штраф до четырех базовых величин.

На территории Могилевской области ГАИ возьмет под контроль места парковки для инвалидов особенно рядом с торговыми центрами.

Напомним, на специально обозначенных местах имеют право парковаться инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалиды III группы и лица, которые их перевозят, вправе оставлять свой автомобиль на таких местах и использовать соответствующий опознавательный знак (наклейку «Инвалид») лишь при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.

В ГАИ предупреждают, что нарушителей ожидает штраф в две базовые величины.

Также будет продолжена борьба с нарушителями скоростных режимов, установленных на дорогах страны.

Кроме экипажей ДПС фиксировать любителей быстрой езды будут и мобильные радары (датчики могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь), которые в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Брикеля);

трасса М-6 (подъезд к Гродно);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

трасса М-11 граница Литвы — Слоним (в Вороновском районе);

дорога Р-145 Гродно — Радунь (в Гродненском районе).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».