Беларусь может попасть в рейтинг конкурентоспособности WEF

Беларусь в скором времени может попасть в рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF).

Как сообщил в Женеве экономист WEF Роберто Кротти на встрече с белорусской делегацией, организованной Фондом Конрада Аденауэра, в 2020 году планируется провести опрос среди топ-менеджеров белорусских компаний, благодаря которому Беларусь может попасть в рейтинг.

«Мы начали исследовать почву по Беларуси и уже запросили данные по стране в международных организациях — ВТО и МВФ. Мы стали также искать партнера, благодаря которому мы планируем провести опрос среди представителей белорусского бизнес в 2020 году», — сказал Кротти.

Отвечая на вопрос БелаПАН, представитель WEF пояснил, что опрос будет проводиться среди топ-менеджеров белорусских компаний.

«Целевая аудитория нашего исследования — бизнес-лидеры, в том числе основатели компаний, директор и другие топ-менеджеры. В опросе не будут принимать участие госслужащие», — пояснил Кротти.

Опрос будет посвящен тому, как бизнес воспринимает ситуацию в стране, в том числе деловой климат.

«В частности, у участников опроса мы будем спрашивать о качестве дорог, о состоянии судебной системы», — уточнил Кротти.

Отвечая на вопрос о том, появится ли после этого опроса Беларусь в рейтинге конкурентоспособности, экономист WEF отметил, что «мы делаем со своей стороны все зависящее для этого».

По словам Кротти, крайне важно, чтобы результаты будущего опроса белорусского бизнеса позволили получить релевантные данные.