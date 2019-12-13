Беларусь может попасть в рейтинг конкурентоспособности WEF
Беларусь в скором времени может попасть в рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF).
Как сообщил в Женеве экономист WEF Роберто Кротти на встрече с белорусской делегацией, организованной Фондом Конрада Аденауэра, в 2020 году планируется провести опрос среди топ-менеджеров белорусских компаний, благодаря которому Беларусь может попасть в рейтинг.
«Мы начали исследовать почву по Беларуси и уже запросили данные по стране в международных организациях — ВТО и МВФ. Мы стали также искать партнера, благодаря которому мы планируем провести опрос среди представителей белорусского бизнес в 2020 году», — сказал Кротти.
Отвечая на вопрос БелаПАН, представитель WEF пояснил, что опрос будет проводиться среди топ-менеджеров белорусских компаний.
«Целевая аудитория нашего исследования — бизнес-лидеры, в том числе основатели компаний, директор и другие топ-менеджеры. В опросе не будут принимать участие госслужащие», — пояснил Кротти.
Опрос будет посвящен тому, как бизнес воспринимает ситуацию в стране, в том числе деловой климат.
«В частности, у участников опроса мы будем спрашивать о качестве дорог, о состоянии судебной системы», — уточнил Кротти.
Отвечая на вопрос о том, появится ли после этого опроса Беларусь в рейтинге конкурентоспособности, экономист WEF отметил, что «мы делаем со своей стороны все зависящее для этого».
По словам Кротти, крайне важно, чтобы результаты будущего опроса белорусского бизнеса позволили получить релевантные данные.
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Рейтинг конкурентоспособности рассчитывается WEF на основании индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index). Данный рейтинг позволяет сравнить конкурентоспособность государств, в последнем исследовании приводятся данные 141 стран. Соседи Беларуси — Польша, Латвия, Россия — в исследовании заняли 37-е, 39-е и 43-е места соответственно.
Индекс конкурентоспособности рассчитывается на основании открытых данных о стране, а также на основании опроса представителей бизнеса.