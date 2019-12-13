Беларусь может попасть в рейтинг конкурентоспособности WEF

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Беларусь в скором времени может попасть в рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF).

Как сообщил в Женеве экономист WEF Роберто Кротти на встрече с белорусской делегацией, организованной Фондом Конрада Аденауэра, в 2020 году планируется провести опрос среди топ-менеджеров белорусских компаний, благодаря которому Беларусь может попасть в рейтинг.

«Мы начали исследовать почву по Беларуси и уже запросили данные по стране в международных организациях — ВТО и МВФ. Мы стали также искать партнера, благодаря которому мы планируем провести опрос среди представителей белорусского бизнес в 2020 году», — сказал Кротти.

Отвечая на вопрос БелаПАН, представитель WEF пояснил, что опрос будет проводиться среди топ-менеджеров белорусских компаний.

«Целевая аудитория нашего исследования — бизнес-лидеры, в том числе основатели компаний, директор и другие топ-менеджеры. В опросе не будут принимать участие госслужащие», — пояснил Кротти.

Опрос будет посвящен тому, как бизнес воспринимает ситуацию в стране, в том числе деловой климат.

«В частности, у участников опроса мы будем спрашивать о качестве дорог, о состоянии судебной системы», — уточнил Кротти.

Отвечая на вопрос о том, появится ли после этого опроса Беларусь в рейтинге конкурентоспособности, экономист WEF отметил, что «мы делаем со своей стороны все зависящее для этого».

По словам Кротти, крайне важно, чтобы результаты будущего опроса белорусского бизнеса позволили получить релевантные данные.

Рейтинг конкурентоспособности  рассчитывается WEF на основании индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index). Данный рейтинг позволяет сравнить конкурентоспособность государств, в последнем исследовании приводятся данные 141 стран. Соседи Беларуси — Польша, Латвия, Россия — в исследовании заняли 37-е, 39-е и 43-е места соответственно.

Индекс конкурентоспособности рассчитывается на основании открытых данных о стране, а также на основании опроса представителей бизнеса.

 
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Тэги: WEF рейтинг Персона: Роберто Кротти Город: Женева

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